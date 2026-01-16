Habertürk
        Antalya'da servisçiler "C plaka" alım ihalesinin iptaline tepki gösterdi

        Antalya'da, servis esnafı C plaka alım ihalesinin iptal edilmesini protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 18:51 Güncelleme: 16.01.2026 - 18:51
        Antalya'da, servis esnafı C plaka alım ihalesinin iptal edilmesini protesto etti.

        Antalya Servisçiler Odası öncülüğünde Antalya Büyükşehir Belediyesi binası önünde toplanan servisçiler, ihale iptalinin mağduriyet yarattığını savunarak kararın geri alınmasını talep etti.

        Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin burada yaptığı açıklamada çalışmayan 1500 araçları olduğunu, onların entegre olması için plakaların 6 ayda değil 1 ayda takılmasını istediklerini söyledi.


        Taleplerinin meclisten geçmeyip alt komisyona gittiğini anlatan Şahin, mücadelelerinin devam edeceğini kaydetti.

        Protesto, yapılan açıklamanın ardından olaysız şekilde sona erdi. Polis ekipleri de belediye binası çevresinde güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

