Antalya'da beslediği köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yemek yediği sırada beslediği köpeğe yaklaşan kişi, hayvanın saldırısı sonucu yaralandı. Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan Yakup Uslu, bahçesinde beslediği Kangal cinsi köpeğin yanına gittiği sırada saldırıya uğradı. Komşusunun müdahalesiyle kurtarılan Uslu, kolundan aldığı ısırıklar nedeniyle yaralandı. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden Uslu’ya, yapılan müdahalenin ardından tedbir amaçlı kuduz aşısı yapıldı. Kangal cinsi köpeğin aşılarının tam olduğu öğrenildi. Öte yandan, köpeğin sahibine saldırma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

