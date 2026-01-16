Antalya'da Kudüs Platformu "Dünya Kudüs Günü"nde bir araya geldi

Antalya Kudüs Platformunca "Dünya Kudüs Günü" dolayısıyla program gerçekleştirildi.



Muratpaşa Camisi'nde toplanan platform üyeleri Kazım Özalp Caddesi'ne yürüdü.



Antalya Kudüs Platformu Başkan Yardımcısı Onur Ersoy, yaptığı açıklamada, işgal altındaki Kudüs'ü, bombalar altında can veren Gazze'yi ve postallar altında çiğnenen Mescid-i Aksa'yı savunmak için ayağa kalkma günü olduğunu söyledi.



Kudüs'ün yalnız, Gazze'nin ise sahipsiz olmadığını ifade eden Ersoy, "Mescid-i Aksa ümmetin onurudur, insanlığın namusudur. Bugün Filistin topraklarında yaşananlar bir çatışma ya da savaş değildir. Yaşananlar, dünyanın gözü önünde sürdürülen organize bir soykırımdır. Bebekler hedef alınmaktadır." dedi.



Hastanelerin bilerek bombalandığına dikkati çeken Ersoy, gazetecilerin susturulduğunu, doktorların şehit edildiğini, modern çağın en pervasız katliamının yaşandığını sözlerine ekledi.



Buluşmaya Antalya Kudüs Platformu Başkanı Alparslan Arslan da katıldı.

