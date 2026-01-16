Habertürk
        Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 16:47 Güncelleme: 16.01.2026 - 16:47
        Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde bir sitede, kardeşler M.E.U, ağabeyi V.U. ve yenge Z.U. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.E.U., araç içerisinde bulunan V.U. ve Z.U.'ya silahla ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar yakındaki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan V.U., müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Z.U.'nun tedavisi devam ediyor.

        Olay sonrası M.E.U. ise karakola giderek teslim oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

