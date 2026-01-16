Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da kanseri yenen çocuk için gökyüzüne balonlar bırakıldı

        –Antalya'nın Kaş ilçesinde kanseri yenen 3 yaşındaki Gökçe Tezcan için gökyüzüne balonlar bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 16:11 Güncelleme: 16.01.2026 - 16:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da kanseri yenen çocuk için gökyüzüne balonlar bırakıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Antalya’nın Kaş ilçesinde kanseri yenen 3 yaşındaki Gökçe Tezcan için gökyüzüne balonlar bırakıldı.

        Orçun ve Gülsüm Tezcan çiftinin iki çocuğundan biri olan Gökçe Tezcan’a, yaklaşık 7 ay önce germ hücreli tümör teşhisi konuldu.

        Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümünde tedavi gören Gökçe Tezcan, kemoterapi sürecinin ardından ameliyat oldu. Zorlu geçen tedavi sürecinin tamamlanmasıyla sağlığına kavuşan Gökçe için ailesi ve yakınları etkinlik planladı.

        Diğer kızları Derin'in karne törenine katılan Tezcan ailesi, öğretmenler ve öğrenciler tarafından okul bahçesinde balonlarla karşılandı.

        Etkinlikte Gökçe için hazırlanan balonlar gökyüzüne bırakıldı. Kaş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri de araçlarını balonlarla süsleyerek etkinliğe destek verdi.

        Baba Orçun Tezcan, AA muhabirine, çocuğuna 24 Haziran 2025'te germ hücreli tümör tanısı konmasıyla tedavi sürecinin başladığını söyledi.

        Yaklaşık 7 ay süren tedavinin ardından çocuğunun sağlığına kavuştuğunu anlatan Tezcan, kendilerine bu süreçte destek verenlere teşekkür etti.

        Tezcan, gökyüzüne bırakılan balonların sadece Gökçe için değil, kanserle mücadele eden tüm çocuklar için bir umut olması temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifine ret!
        Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifine ret!
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu

        Benzer Haberler

        Antalya'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
        Antalya'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
        Aksu'da iş yeri yangını korkuttu
        Aksu'da iş yeri yangını korkuttu
        Antalya'da araç içinde yanmış ceset olayında 4 gözaltı Jandarma araçtaki ya...
        Antalya'da araç içinde yanmış ceset olayında 4 gözaltı Jandarma araçtaki ya...
        Antalya'da 3 bin 450 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi
        Antalya'da 3 bin 450 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi
        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Akdeniz Şubesi Akseki Temsilciliği'nden okul ziyar...
        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Akdeniz Şubesi Akseki Temsilciliği'nden okul ziyar...
        Antalya'daki müze ve ören yerleri 2025'te 3,2 milyon ziyaretçiyi ağırladı
        Antalya'daki müze ve ören yerleri 2025'te 3,2 milyon ziyaretçiyi ağırladı