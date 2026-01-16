Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
–Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.
–Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışma kapsamında, Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ilçede uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yol kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.
Uygulama sırasında durdurulan ve 9 şüpheliye ait araçlarda yapılan aramada, 173 sentetik hap ile 85 gram kubar esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.