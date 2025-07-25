Antalya'da 3 orman yangın kontrol altında, 2'sine müdahale sürüyor (6)

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentteki 3 orman yangınının kontrol altına alındığını, Aksu ilçesinde Perge Antik Kenti yakınlarındaki yangın ile Gazipaşa ilçesinde Doğanca Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğünü, bu yangınların henüz kontrol altına alınamadığını söyledi. Vali Şahin, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde söndürülen yangınla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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