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        Antalya'da 3 orman yangın kontrol altında, 2'sine müdahale sürüyor (6)

        MURATPAŞAYANGINIYLA İLGİLİ 1 KİŞİ GÖZALTINDAAntalya Valisi Hulusi Şahin, kentteki 3 orman yangınının kontrol altına alındığını, Aksu ilçesinde Perge Antik Kenti yakınlarındaki yangın ile Gazipaşa ilçesinde Doğanca Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğünü, bu yangınların henüz kontrol altına alınamadığını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 13:25 Güncelleme: 25.07.2025 - 13:25
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        Antalya'da 3 orman yangın kontrol altında, 2'sine müdahale sürüyor (6)
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        MURATPAŞAYANGINIYLA İLGİLİ 1 KİŞİ GÖZALTINDA

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentteki 3 orman yangınının kontrol altına alındığını, Aksu ilçesinde Perge Antik Kenti yakınlarındaki yangın ile Gazipaşa ilçesinde Doğanca Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğünü, bu yangınların henüz kontrol altına alınamadığını söyledi. Vali Şahin, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde söndürülen yangınla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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