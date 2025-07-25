Antalya'da 3 orman yangın kontrol altında, 2'sine müdahale sürüyor (5)
YENİORMAN YANGINI; ALEVLER ANTİK KENTE ULAŞTIAntalya'nın Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki yangın kontrol altına alınıp, soğutma çalışmaları sürerken; bu kez Atatürk Caddesi üzerinde Perge Antik Kenti'ne yakın noktada yeni bir orman yangını çıktı.
YENİORMAN YANGINI; ALEVLER ANTİK KENTE ULAŞTI
Antalya'nın Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki yangın kontrol altına alınıp, soğutma çalışmaları sürerken; bu kez Atatürk Caddesi üzerinde Perge Antik Kenti'ne yakın noktada yeni bir orman yangını çıktı. Yangına karadan müdahale edilirken, alevler antik kente ulaştı. Antalya Valisi Hulusi Şahin de olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını yerinde takip ediyor.
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