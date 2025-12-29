Manavgat'ta "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" düzenlenecek

Programda Gazze'de yaşanan zulme karşı toplumsal duyarlılığı diri tutmayı hedeflediklerini anlatan Gök, manevi atmosferi paylaşmak adına tüm ilçe halkını programa davet etti.

AGD Manavgat Temsilcisi Ahmet Ali Gök, Mekke'nin fethinin adalet ve merhametin sembolü olduğunu belirtti.

Ayrıca ezgi sanatçısı Murat Demirağaç'ın sahne alacağı gecede, sinevizyon gösterimleri ve Siyer-i Nebi Ödül Töreni de yapılacak.

Programda Hafız Mohamad Jamal Gul, Kur'an-ı Kerim tilaveti sunacak, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duran Ali Yıldırım da konuşmacı olarak yer alacak.

