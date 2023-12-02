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        Eskrimde Gençler Kılıç Dünya Kupası'nın ikinci günü tamamlandı

        Eskrimde Gençler Kılıç Dünya Kupası'nda ikinci gün mücadeleleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 18:45 Güncelleme: 02.12.2023 - 19:05
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        Eskrimde Gençler Kılıç Dünya Kupası'nın ikinci günü tamamlandı
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        Eskrimde Gençler Kılıç Dünya Kupası'nda ikinci gün mücadeleleri gerçekleştirildi.

        Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Spor Salonu'nda genç erkekler kılıç kategorisindeki karşılaşmalar sonucu Ukraynalı sporcu Darii Lukashenko altın madalya kazanırken, İtalyan Edoardo Cantini gümüş, Rumen Radu Nitu ve Özbek Azizbek Dauletnazarov bronz madalya elde etti.

        Dereceye giren sporcu ve antrenörlere kupa ve madalyalarını, Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı ve Uluslararası Eskrim Federasyonu Supervizörü Jameleddine Ferjani verdi.

        Bugün Antalya'da piste çıkan milli sporculardan Tolga Aslan 13'üncü, Ateş Efe Toker 16'ncı, Furkan Yaman 19'uncu, Arda Tanerler 34'üncü, İsmail Tuna Biçicioğlu 40'ıncı, Kerem Çağlayan 47'nci, Efe Barış 57'nci, Adem Doruk Küpeli 59'uncu, Enes Talha Kalender 79'uncu, Alkım Öztürk 82'nci, Uras Macit 86'ncı, Acar Dankaz 109'uncu, Toprak Altınçekiç 110'uncu, Poyraz Kümük 126'ncı, Yiğit Ayaz 128'inci, Eren Aslan 134'üncü, Candeniz Berrak 141'inci, Arda Takka 147'nci, Mehmet Emir Uğurlu 149'uncu ve Arda Mutlu organizasyonu 152'nci sırada tamamladı.

        Dünya Kupası, yarın takım müsabakalarıyla sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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