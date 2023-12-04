Alanyaspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turunda yarın Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman pas çalışmasıyla devam eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Alanyaspor, yarın saat 21.00'da Oba Stadı'nda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor ile karşılaşacak.

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