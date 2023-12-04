Kazada karşı şeride savrulup, kamyonun altında kalan motosikletli hayatını kaybetti (2)

KAZAANIKAMERADA

Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet sürücüsü Reşit Altunçay'ın hayatını kaybettiği, arkasındaki Bahadır Demirdelen'in yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; aynı istikamette seyir halindeki iki motosikletin çarpıştıktan sonra devrildiği, ardından da karşı şeride fırlayan Reşit Altunçay'ın gelen kamyonun altında kaldığı anlar yer aldı.

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