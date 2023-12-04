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        Kazada karşı şeride savrulup, kamyonun altında kalan motosikletli hayatını kaybetti (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 17:58 Güncelleme: 04.12.2023 - 18:00
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        Kazada karşı şeride savrulup, kamyonun altında kalan motosikletli hayatını kaybetti (2)
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        KAZAANIKAMERADA

        Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet sürücüsü Reşit Altunçay'ın hayatını kaybettiği, arkasındaki Bahadır Demirdelen'in yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; aynı istikamette seyir halindeki iki motosikletin çarpıştıktan sonra devrildiği, ardından da karşı şeride fırlayan Reşit Altunçay'ın gelen kamyonun altında kaldığı anlar yer aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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