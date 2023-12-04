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        Antalya'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 15:25 Güncelleme: 04.12.2023 - 15:25
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        Antalya'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Reşit Altunçay'ın (19) kullandığı 07 BKK 251 plakalı motosiklet, Akçaalan Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrularak karşı şeride geçen Altunçay'a, 34 KL 1408 plakalı kamyon çarptı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, Altunçay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Altunçay'ın motosikletinde bulunan ve ağır yaralanan Bahadır Demirdelen ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza yerine gelen ölen gencin yakınları üzüntü yaşadı. İnşaat ustası olduğu öğrenilen Altunçay'ın cenazesi Serik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Kazaya karışan diğer motosikletin sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezinde götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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