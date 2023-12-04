Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        4 gündür kayıp Damla'nın denizde cansız bedeni bulundu

        ANTALYA'da,30 Kasım'da kaybolan Damla Durgun'un (17) balıkçılar tarafından denizde cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 12:48 Güncelleme: 04.12.2023 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        4 gündür kayıp Damla'nın denizde cansız bedeni bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'da,30 Kasım'da kaybolan Damla Durgun'un (17) balıkçılar tarafından denizde cansız bedeni bulundu.

        Antalya'da yaşayan Damla Durgun, 30 Kasım akşamı evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Kızlarından haber alamayan aile, emniyet güçlerine kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından AFAD, Sahil Güvenlik, polis ve jandarma ekipleri tarafından aranan Damla Durgun, bulunamadı. Damla Durgun'un, Kemer ilçesinde balıkçılar tarafından denizde cansız bedeni bulundu. Balıkçıların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Durgun'un cansız bedeni Sahil Güvenlik ekiplerince alındıktan sonra Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

        AİLE MORGDA TEŞHİS ETTİ

        Teşhis için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gelen Durgun çifti, 4 gündür kayıp kızlarının cansız bedenini kolundaki dövmeden teşhis etti. Damla Durgun'un ölüm haberini alan anne ve babası gözyaşına boğuldu. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından genç kızın cansız bedeni, babası, annesi ve yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü. Damla Durgun'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. 

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!
        Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        "Gazze kasabı Netanyahu yargılanmalı"
        "Gazze kasabı Netanyahu yargılanmalı"
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Balkon faciasının görüntüsü ortaya çıktı!
        Balkon faciasının görüntüsü ortaya çıktı!
        Gazze'de gece boyu 200 yer vuruldu!
        Gazze'de gece boyu 200 yer vuruldu!
        "Bir şarkıcı paramı çaldı"
        "Bir şarkıcı paramı çaldı"
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        Yanardağ patladı, 11 kişi öldü!
        Yanardağ patladı, 11 kişi öldü!
        "Acilen transfer"
        "Acilen transfer"
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        Sağanak geri döndü! Sıcaklıklar da düştü
        Sağanak geri döndü! Sıcaklıklar da düştü
        MİT, terör örgütünün İHA sorumlusunu etkisiz hale getirdi!
        MİT, terör örgütünün İHA sorumlusunu etkisiz hale getirdi!
        Sağanağın ardından doluluk oranı değişti!
        Sağanağın ardından doluluk oranı değişti!
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Altında olağandışı rekor
        Altında olağandışı rekor
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?

        Benzer Haberler

        Dereden kaçak kum ve çakıl raporu; 9 mahallenin tarımsal sulama sistemi boz...
        Dereden kaçak kum ve çakıl raporu; 9 mahallenin tarımsal sulama sistemi boz...
        Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı'ndan "sahneye çıkın, alkışlanan olun...
        Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı'ndan "sahneye çıkın, alkışlanan olun...
        153 bin yavru caretta caretta denizle buluştu
        153 bin yavru caretta caretta denizle buluştu
        Antalya'da 32 düzensiz göçmen yakalandı
        Antalya'da 32 düzensiz göçmen yakalandı
        Alanyaspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı
        Alanyaspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı
        Özgür Özel, yerel seçim için ilk adayını açıkladı (3)
        Özgür Özel, yerel seçim için ilk adayını açıkladı (3)