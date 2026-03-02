Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da Şanlıurfalılar ve Elazığlılar gecesi düzenlendi

        Antalya'da, Şanlıurfalılar ve Elazığlılar gecesi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 21:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da Şanlıurfalılar ve Elazığlılar gecesi düzenlendi

        Antalya'da, Şanlıurfalılar ve Elazığlılar gecesi düzenlendi.


        Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Geleneksel Ramazan Etkinlikleri kapsamında Cam Piramit’te gerçekleştirilen etkinliğe, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Akkoyun, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve Antalya Şanlıurfalılar Derneği Başkanı Mehmet Uymaz katıldı.

        Etkinliklerde ilk olarak Şanlıurfa’dan gelen Sıra gecesi ekibi sahne aldı. Vatandaşlar, Mahmut Tuncer ve Güler Işık'ın seslendirdiği türkülerle keyifli anlar yaşadı.

        Elazığlılar gecesinde ise Emrah Güllü sahne aldı.

        Program sonunda Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Akkoyun, sanatçılara plaket ve çiçek takdim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz krizlerle boğuşuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz krizlerle boğuşuyor
        Trump 3 gün sonra kameraların karşısında!
        Trump 3 gün sonra kameraların karşısında!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti
        İlkay'dan olay itiraf! "En büyük hatam..."
        İlkay'dan olay itiraf! "En büyük hatam..."
        "İran uzun süreli bir savaşa hazır"
        "İran uzun süreli bir savaşa hazır"
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!
        İstanbul’da molotoflu haraç terörü
        İstanbul’da molotoflu haraç terörü
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İspanya ABD'nin üslerini kullanmasına izin vermeyecek
        İspanya ABD'nin üslerini kullanmasına izin vermeyecek
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        2 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        2 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        Galatasaray'da Alanya galibiyeti takımı kenetledi!
        Galatasaray'da Alanya galibiyeti takımı kenetledi!
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Uçuş iptalleri 6 Mart'a uzatıldı
        Uçuş iptalleri 6 Mart'a uzatıldı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu

        Benzer Haberler

        Corendon Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
        Corendon Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
        Antalyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı
        Antalyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı
        Antalyasporlular iftarda buluştu
        Antalyasporlular iftarda buluştu
        Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
        Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis memuru için 3 kez ağırlaştırılmış müebbet t...
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis memuru için 3 kez ağırlaştırılmış müebbet t...
        Galatasaray, Alanya'ya geldi
        Galatasaray, Alanya'ya geldi