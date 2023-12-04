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        4 gündür kayıp Damla'nın denizde cansız bedeni bulundu (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 14:48 Güncelleme: 04.12.2023 - 14:50
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        4 gündür kayıp Damla'nın denizde cansız bedeni bulundu (2)
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        CESETİNBULUNDUĞUANA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

        Antalya'da, kayıp olarak aranan Damla Durgun'un cansız bedeninin, kent merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Kemer'e bağlı Çamyuva Mahallesi açıklarında balıkçılar tarafından bulunduğu anlara ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Deniz yüzeyinde bir insan bedeni olduğunu gören balıkçıların ihbarıyla bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekibinin, Damla Durgun'un cansız bedenini tekneye aldığı anlar görüntülere yansıdı.

        'BACAĞI KIRIK, YÜZÜ TANINMAZ HALDE'

        Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından kızlarının cenazesini alan Aziz ve Dilek Durgun çiftinin üzgün olduğu görüldü. Morgda teşhise katılan genç kızın amcası Halil Durgun, Damla'nın bacağının kırık, yüzünün ise tanınmaz halde olduğunu, bu nedenle dövmesinden teşhis ettiklerini söyledi. Durgun'un alınan cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedildi.

        Damla Durgun'un farklı zamanlarda yine ortadan kaybolduğu, ailesinin, 3 kez kayıp ilanı verdiği öğrenildi. Olayı soruşturan jandarma, cinayet ihtimalini de değerlendiriyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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