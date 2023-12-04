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        Haberler Dünya Gerginlik büyüyor: Venezuela'da ihtilaflı bölge için yapılan referandumdan 'tam destek' çıktı

        Gerginlik büyüyor: Venezuela'da ihtilaflı bölge için yapılan referandumdan 'tam destek' çıktı

        Venezuela halkı, dün düzenlenen Dayanışma Referandumu'nda yüzde 96 evet oyu vererek komşu ülke Guyana ile ihtilaflı olunan Esequibo bölgesine ilişkin hükümete "tam" destek verdi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 04.12.2023 - 13:51 Güncelleme: 04.12.2023 - 13:52
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        Venezuela'da ihtilaflı bölge için referandum
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        Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, yaptığı basın toplantısında, kesin olmayan sonuçlara göre Dayanışma Referandumu'nda halkın yüzde 96 "evet" oyu verdiğini belirtti.

        Guyana ile ihtilaflı olunan Esequibo bölgesine ilişkin referandumda, halkın 5 soruya "evet" ya da "hayır" şeklinde tercihte bulunduğunu kaydeden Amoroso, evet oranının yüzde 96 civarında olduğunu söyledi.

        Amoroso, yaklaşık 10 milyon 554 bin 320 kişinin sandığa gittiğini bildirdi.

        Devlet Başkanı Nicolas Maduro, halka açık mitingde yaptığı konuşmada, referanduma destek veren Venezuela halkını tebrik etti.

        Venezuela'da bugün herkesin kazandığını dile getiren Maduro, kaybeden tek kişinin Amerikan petrol şirketi ExxonMobil olduğunu belirtti.

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        Maudro, ulusal birlik yolunda büyük bir adım attıklarını ve ülkesinin çıkarlarının korunması için "kararlı" şekilde mücadele etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

        Referandumda yaklaşık 55 bin güvenlik gücünün görev aldığı bilgisi paylaşıldı.

        Sandığa giden vatandaşlar şu soruları oylamıştı:

        "1- Bizi Esequibo bölgesinden mahrum etmeye çalışan 1899 Paris tahkim kararının hileli bir şekilde dayattığı sınırı kesinlikle reddediyor musunuz?

        2- Guyana ile ihtilaflı olunan Esequibo bölgesi nedeniyle 1966 Cenevre Anlaşması'nda, Venezuela ile Guyana için pratik ve tatmin edici çözüme ulaşacak tek geçerli yasal çözümü destekliyor musunuz?

        3- Venezuela'nın, Esequibo üzerindeki toprak anlaşmazlığının çözümü için Uluslararası Adalet Divanının yargı yetkisini tanımadığı yönündeki tarihsel tutumuna katılıyor musunuz?

        4- Guyana'nın uluslararası hukuku ihlal ederek tek taraflı deniz yetki alanını belirlemesine ülke olarak hukuk çerçevesinde karşı çıkıyor musunuz?

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        5- Esequibo eyaletinin kurulmasına ve bu bölgede yaşayanlar için gelecekte vatandaşlık ve kimlik kartı verilmesini içeren bir planın hayata geçirilmesini onaylıyor musunuz?"

        Referandumun 5. sorusuyla Venezuela hükümetinin, Cenevre Anlaşması ve uluslararası hukuk uyarınca Esequibo bölgesini Venezuela topraklarına dahil etmeyi amaçladığı ifade ediliyor.

        Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı, Guyana'nın 30 Ekim'deki talebi üzerine verilen tedbir kararlarını açıklamıştı.

        Mahkeme, Guyana'nın idare ve kontrol ettiği ihtilaflı bölgede Venezuela'nın "Halihazırdaki durumu değiştirecek herhangi bir eylemde bulunmaktan" kaçınmasına hükmetmişti.

        ESEQUIBO UYUŞMAZLIĞI

        Venezuela ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.

        Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre Esequibo Nehri, Guyana'nın batı sınırı olarak belirlenmişti.

        Ancak 1966'da Guyana'nın bağımsızlığını kazanmasının ardından bu sınırı tanımaması iki ülke arasında anlaşmazlığa neden olmuştu.

        ​​​​​​​Halihazırda, Esequibo bölgesi veya Guyana Esequiba olarak bilinen bölge Guyana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında, ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.

        Bölgenin doğal kaynaklar açısından son derece zengin olduğu biliniyor.​​​​​​​

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #Venezuela
        #Esequibo
        #dünya
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