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        4 gündür kayıp Damla'nın denizde cansız bedeni bulundu (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 17:18 Güncelleme: 04.12.2023 - 17:18
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        4 gündür kayıp Damla'nın denizde cansız bedeni bulundu (3)
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        İLKTESPİT;ÖLÜM NEDENİ KAFA TRAVMASI

        Antalya'da, 4 gündür kayıp olarak aranırken Kemer açıklarında denizde cansız bedeni bulunan Damla Durgun'un ölümü, morgdaki ön otopsi sonrası 'şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçti. Yapılan ilk otopside, ölümün kafa travmasından kaynaklandığı belirtildi. Kemer ve Antalya başsavcılıkları, genç kızın ölümüne ilişkin soruşturma başlattı. Cinayet ihtimalini de değerlendiren il ve ilçe jandarma ekipleri, çalışmalarını çok yönlü sürdürüyor. Damla Durgun'un falezlerden atladığı ya da itildiği, oradan akıntıyla Kemer açıklarına sürüklendiğini değerlendiren ekipler, çalışmaları bu yönde yoğunlaştırdı.

        Damla Durgun'un cenazesini teşhis edenlerden amcası Halil Durgun, "Acımız çok büyük. Cesedi denizde bulundu, morga geldiğinde haber verdiler. Biz de geldik. Teşhis için içeri girip baktığımda, yüzü tanınmayacak haldeydi. Dövmesinden tanıdık. Bacağında kırık vardı. Cenazeyi toprağa verdik" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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