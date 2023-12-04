Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da 3 katlı bina çöktü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 katlı bir bina çöktü, olayda ölen veya yaralanan olmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 22:12 Güncelleme: 04.12.2023 - 22:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da 3 katlı bina çöktü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 katlı bir bina çöktü, olayda ölen veya yaralanan olmadı.

        Konaklı Mahallesi'ndeki bir sitede 2 katı tadilatta olan 3 katlı bina, büyük bir gürültüyle çöktü.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, AKUT ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

        AFAD ve AKUT ekipleri tedbir amaçlı bina enkazında arama çalışması yapıyor.

        Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine, binanın 2 katının lojman olarak kullanıldığını ve çökme esnasında boş olduğunu söyledi.

        İlk bilgilere göre binada can kaybı veya yaralının olmadığını ama her ihtimale karşı çalışmanın devam ettiğini belirten Ürkmez, "1. katta bir bayan yaşıyormuş, o da çökme esnasında evde değilmiş zaten. Ekipler binanın yapımı devam eden tadilattan dolayı çöktüğünü düşünüyor." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fener 4 köşe!
        Fener 4 köşe!
        İYİ Parti'den 'hayır' kararı çıktı
        İYİ Parti'den 'hayır' kararı çıktı
        Putin: Türkiye ile ortaklık en yüksek düzeyde
        Putin: Türkiye ile ortaklık en yüksek düzeyde
        Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı
        Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı
        Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı
        Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı
        Sibel'i katledip, "intihar" diye ihbarda bulundu
        Sibel'i katledip, "intihar" diye ihbarda bulundu
        Fenomen soruşturmasında 15 şirkete kayyum kararı
        Fenomen soruşturmasında 15 şirkete kayyum kararı
        Fatih Terim'in avukatlarından "Fatih Terim Fonu" açıklaması
        Fatih Terim'in avukatlarından "Fatih Terim Fonu" açıklaması
        "Bu hafta bir kış haftası olacak"
        "Bu hafta bir kış haftası olacak"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sıcak gelişme!
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sıcak gelişme!
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Avrupa kara teslim oldu
        Avrupa kara teslim oldu
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?

        Benzer Haberler

        Kepez Belediyesinin "Mobil Bilim Tırı" Kemer ilçesinde
        Kepez Belediyesinin "Mobil Bilim Tırı" Kemer ilçesinde
        Kemer'de "Dünya Engelliler Günü" kutlandı
        Kemer'de "Dünya Engelliler Günü" kutlandı
        Kazada karşı şeride savrulup, kamyonun altında kalan motosikletli hayatını...
        Kazada karşı şeride savrulup, kamyonun altında kalan motosikletli hayatını...
        4 gündür kayıp Damla'nın denizde cansız bedeni bulundu (3)
        4 gündür kayıp Damla'nın denizde cansız bedeni bulundu (3)
        Kazada karşı şeride savrulup, kamyonun altında kalan motosikletli hayatını...
        Kazada karşı şeride savrulup, kamyonun altında kalan motosikletli hayatını...
        Antalya'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Antalya'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı