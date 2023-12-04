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        Kemer'de "Dünya Engelliler Günü" kutlandı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 18:18 Güncelleme: 04.12.2023 - 18:43
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        Kemer'de "Dünya Engelliler Günü" kutlandı
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen etkinliklere Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Semra Bekar, İlçe Sağlık Müdürü Ceren Avanos İnce, Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Özden Sayındaş, okul müdürleri, öğretmenler ve engelli bireyler ile aileleri katıldı.

        Kaymakam Solmaz, buradaki konuşmasında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü denildiğinde sadece bir gün olarak anlam ifade edildiğini ama özelikle hayatın içerisinde kendi evladıyla, kardeşiyle, annesiyle, babasıyla bu imtihanın içerisinden geçen ailelerin her günün daha anlamlı olabilmesi adına her daim yanlarında oldukları söyledi.

        Devletin, hükümetin engellilere verdiği katkıların hiçbir zaman yadsınamayacağını kaydeden Solmaz, "Son yıllarda özellikle desteklerle kardeşlerimizin ailelerinin sıkıntılarını giderme adına özel rehabilitasyonlara verdiği destekler, devlet kurumlarındaki imkanları arttırmaya çalışması bunların en güzel örnekleri. Özel çocuklarımızın özel aileleri olarak sizleri çok seviyoruz. Devlet olarak elimizden geldiğince yanınızda olmaya gayret edeceğiz." diye konuştu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Semra Bekar ise yeğeninin de özel birey olduğunu ailelerin ne meşakkatler yaşadıklarınızı çok iyi bildikleri aktardı.

        Her zaman özel birey ve aileleriyle yakında ilgilendiklerini anlatan Bekar, "Adım adım anaokul, ilkokul, ortaokul ve lisede gelişimlerini tek tek gözlemleyerek takip ediyoruz. Çocuklarımızın kendilerine yetebilen, kendi hayatlarını idame ettirebilen birey olabilmeleri için çalışıyoruz. Bizim gayemiz ve hedefimiz bu." dedi.

        Program Özel Umut Su Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin düzenlediği maskot, animasyon, yüz boyama, sosis balon, mini disko etkinliği ile devam etti.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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