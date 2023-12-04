Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da tadilat yapılan iki katlı bina çöktü

        ANTALYA´nınAlanya ilçesinde kısmi tadilatın yapıldığı iki katlı bina çöktü. Binanın hasar gördüğü olayda ölen veya yaralanan olmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 23:48 Güncelleme: 04.12.2023 - 23:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da tadilat yapılan iki katlı bina çöktü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA´nınAlanya ilçesinde kısmi tadilatın yapıldığı iki katlı bina çöktü. Binanın hasar gördüğü olayda ölen veya yaralanan olmadı.

        Olay akşam saatlerinde Konaklı Mahallesinde meydana geldi. Bir site içerisinde bulunan üst katları tadilattaki 2 katlı bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AKUT, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Giriş katında bir kişinin yaşadığı belirtilen binada çökme esnasında kimse bulunmadığı belirlendi. Ekipler tedbir amaçlı arama çalışması gerçekleştirirken olay esnasında alt katta oturan kadının komşusuna gittiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Putin: Türkiye ile ortaklık en yüksek düzeyde
        Putin: Türkiye ile ortaklık en yüksek düzeyde
        Erdoğan: İsrail'in savaş suçlarının hesabını vermesi gerek
        Erdoğan: İsrail'in savaş suçlarının hesabını vermesi gerek
        Fener 4 köşe!
        Fener 4 köşe!
        İYİ Parti'den 'hayır' kararı çıktı
        İYİ Parti'den 'hayır' kararı çıktı
        "Kartal'a cesaret ve takviye"
        "Kartal'a cesaret ve takviye"
        Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı
        Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı
        "Derbide iyiden fazlası gerek"
        "Derbide iyiden fazlası gerek"
        Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı
        Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı
        Sibel'i katledip, "intihar" diye ihbarda bulundu
        Sibel'i katledip, "intihar" diye ihbarda bulundu
        Fenomen soruşturmasında 15 şirkete kayyum kararı
        Fenomen soruşturmasında 15 şirkete kayyum kararı
        Fatih Terim'in avukatlarından "Fatih Terim Fonu" açıklaması
        Fatih Terim'in avukatlarından "Fatih Terim Fonu" açıklaması
        "Bu hafta bir kış haftası olacak"
        "Bu hafta bir kış haftası olacak"
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sıcak gelişme!
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sıcak gelişme!
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?

        Benzer Haberler

        Alanyaspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Alanyaspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Alanya'da 3 katlı bina çöktü
        Alanya'da 3 katlı bina çöktü
        Kepez Belediyesinin "Mobil Bilim Tırı" Kemer ilçesinde
        Kepez Belediyesinin "Mobil Bilim Tırı" Kemer ilçesinde
        Kemer'de "Dünya Engelliler Günü" kutlandı
        Kemer'de "Dünya Engelliler Günü" kutlandı
        Kazada karşı şeride savrulup, kamyonun altında kalan motosikletli hayatını...
        Kazada karşı şeride savrulup, kamyonun altında kalan motosikletli hayatını...
        4 gündür kayıp Damla'nın denizde cansız bedeni bulundu (3)
        4 gündür kayıp Damla'nın denizde cansız bedeni bulundu (3)