Antalya'da otomobilin çarptığı Kanadalı kadın yaşamını yitirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı Kanada uyruklu yaya hayatını kaybetti.

A.A'nın (38) kullandığı 07 FRU 70 plakalı otomobil, Seki Mahallesi D-400 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Kanada uyruklu yerleşik yabancı Bornia Daiboun Sahel'e (58) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Sahel'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sürücü A.A. jandarma tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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