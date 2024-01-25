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        Antalya'da otomobilin çarptığı Kanadalı kadın yaşamını yitirdi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı Kanada uyruklu yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 09:44 Güncelleme: 25.01.2024 - 09:56
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        Antalya'da otomobilin çarptığı Kanadalı kadın yaşamını yitirdi
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı Kanada uyruklu yaya hayatını kaybetti.

        A.A'nın (38) kullandığı 07 FRU 70 plakalı otomobil, Seki Mahallesi D-400 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Kanada uyruklu yerleşik yabancı Bornia Daiboun Sahel'e (58) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Sahel'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Sürücü A.A. jandarma tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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