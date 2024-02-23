Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Salon Hokeyi Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası, Alanya'da devam ediyor

        Salon hokeyinde Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en üst organizasyonu Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası (EuroHockey Indoor Club Cup 2024), Antalya'nın Alanya ilçesinde sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 22:24 Güncelleme: 23.02.2024 - 22:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salon Hokeyi Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası, Alanya'da devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salon hokeyinde Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en üst organizasyonu Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası (EuroHockey Indoor Club Cup 2024), Antalya'nın Alanya ilçesinde sürüyor.

        Alanya Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde Gaziantep Polisgücü, ilk maçında Ukrayna'nın MSC Sumchanka takımına 7-4 mağlup olurken, ikinci karşılaşmasında İskoçya ekibi Watsonians'ı 6-1 yendi.

        Organizasyondaki ilk maçında Çekya'nın Slavia Prag takımını 6-1 mağlup eden Türk temsilcisi, yarın saat 12.45'te Sanse Complutense (İspanya) ile oynayacağı karşılaşmayla yer aldığı B Grubu'ndaki müsabakalarını tamamlayacak.

        Şampiyonada A Grubu'nda ise Almanya'nın Düsseldorfer, Belçika'nın Royal Racing Club, İsviçre'nin Rotweiss Wettingen, İrlanda'nın Railway Union ve İngiltere'nin Buckingham takımları bulunuyor.

        Organizasyon, 25 Şubat Pazar günü final maçıyla sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Eski kız arkadaşının evini yaktı
        Eski kız arkadaşının evini yaktı
        Bakan Şimşek: Son aşamaya gelindi
        Bakan Şimşek: Son aşamaya gelindi
        Bazanın içine saklanan katil zanlısı yakalandı
        Bazanın içine saklanan katil zanlısı yakalandı
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında flaş karar!
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında flaş karar!
        Icardi PFDK'ye sevk edildi!
        Icardi PFDK'ye sevk edildi!
        13 yaşındaki Yasin kamyon ile duvarın arasında can verdi
        13 yaşındaki Yasin kamyon ile duvarın arasında can verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ghezzal için top Fernando Santos'ta
        Ghezzal için top Fernando Santos'ta
        İhracat rekoru Ciner’in
        İhracat rekoru Ciner’in
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        Sinemaya fütürist müdür
        Sinemaya fütürist müdür
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Antalya'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 zanlı...
        GÜNCELLEME - Antalya'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 zanlı...
        Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Özkan, GÜNKAF'ta konuştu...
        Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Özkan, GÜNKAF'ta konuştu...
        Bakan Ersoy: Antalya Müzesi'ni yeniden yapıyoruz
        Bakan Ersoy: Antalya Müzesi'ni yeniden yapıyoruz
        Prof. Dr. Ömer Özkan'dan ölümsüzlük ve kafa- beyin nakli yorumu
        Prof. Dr. Ömer Özkan'dan ölümsüzlük ve kafa- beyin nakli yorumu
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Antalya'da meclis toplantısında konuştu:
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Antalya'da meclis toplantısında konuştu:
        Milli okçu Mete Gazoz gelecek hedefini açıkladı:
        Milli okçu Mete Gazoz gelecek hedefini açıkladı: