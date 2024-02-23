Salon Hokeyi Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası, Alanya'da devam ediyor

Şampiyonada A Grubu'nda ise Almanya'nın Düsseldorfer, Belçika'nın Royal Racing Club, İsviçre'nin Rotweiss Wettingen, İrlanda'nın Railway Union ve İngiltere'nin Buckingham takımları bulunuyor.

Organizasyondaki ilk maçında Çekya'nın Slavia Prag takımını 6-1 mağlup eden Türk temsilcisi, yarın saat 12.45'te Sanse Complutense (İspanya) ile oynayacağı karşılaşmayla yer aldığı B Grubu'ndaki müsabakalarını tamamlayacak.

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