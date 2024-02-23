Salon Hokeyi Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası, Alanya'da devam ediyor
Salon hokeyinde Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en üst organizasyonu Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası (EuroHockey Indoor Club Cup 2024), Antalya'nın Alanya ilçesinde sürüyor.
Salon hokeyinde Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en üst organizasyonu Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası (EuroHockey Indoor Club Cup 2024), Antalya'nın Alanya ilçesinde sürüyor.
Alanya Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde Gaziantep Polisgücü, ilk maçında Ukrayna'nın MSC Sumchanka takımına 7-4 mağlup olurken, ikinci karşılaşmasında İskoçya ekibi Watsonians'ı 6-1 yendi.
Organizasyondaki ilk maçında Çekya'nın Slavia Prag takımını 6-1 mağlup eden Türk temsilcisi, yarın saat 12.45'te Sanse Complutense (İspanya) ile oynayacağı karşılaşmayla yer aldığı B Grubu'ndaki müsabakalarını tamamlayacak.
Şampiyonada A Grubu'nda ise Almanya'nın Düsseldorfer, Belçika'nın Royal Racing Club, İsviçre'nin Rotweiss Wettingen, İrlanda'nın Railway Union ve İngiltere'nin Buckingham takımları bulunuyor.
Organizasyon, 25 Şubat Pazar günü final maçıyla sona erecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.