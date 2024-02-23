Beşiktaş'ta Ghezzal için top Fernando Santos'ta

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'u 2-0 yenerken sakatlıktan dönen Rachid Ghezzal 81'de maça dahil oldu. Oyuna girdiği Aboubakar ile birlikte ıslıklanan Cezayirli futbolcunun opsiyonunun devreye girmesine ise 45'er dakikadan 10 maç bulunuyor.

SANTOS'LA 4 MAÇ DAHA OPSİYONA YAKLAŞTI Fernando Santos'un 9 maçın 7'sinde şans verdiği Ghezzal, ligde Pendikspor (45'), Sivasspor (85'), Trabzonspor (90'), kupada ise Eyüpspor (90') maçlarında 45 dakikanın üzerinde şans buldu. 31 yaşındaki futbolcu, ligdeki Kayserispor ile kupadaki Antalyaspor maçlarında sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kaldı.

KADRO DIŞINDAN DÖNDÜ, 2.2 MİLYON EURO KAZANIYOR 11 Aralık'ta Eric Bailly, Aboubakar, Rosier ve Onana ile kadro dışı bırakılsa da 30 Aralık'ta takıma geri dönen Ghezzal, bu sezon 21 resmi maçta görev alırken 1 gol, 4 asist üretti. Senelik bonuslar hariç 2.2 milyon Euro kazanan Ghezzal'in 20 resmi maçta en az 45'er dakika süre alması halinde sözleşmesi aynı şartlarda bir yıl daha uzayacak.