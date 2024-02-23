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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Ghezzal için top Fernando Santos'ta - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Ghezzal için top Fernando Santos'ta

        Beşiktaş'ın sözleşme uzatma opsiyonunu kabul etmeyen Rachid Ghezzal, sakatlıktan döndüğü Konyaspor maçında oyuna girerken ıslıklanmıştı. Sözleşmesinin uzaması için 10 maçta daha en az 45 dakika forma giymesi gereken Cezayirli futbolcu için yönetim, kararı Fernando Santos'a bıraktı

        Giriş: 23.02.2024 - 15:36 Güncelleme: 23.02.2024 - 15:36
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        Ghezzal için top Fernando Santos'ta
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        Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'u 2-0 yenerken sakatlıktan dönen Rachid Ghezzal 81'de maça dahil oldu. Oyuna girdiği Aboubakar ile birlikte ıslıklanan Cezayirli futbolcunun opsiyonunun devreye girmesine ise 45'er dakikadan 10 maç bulunuyor.

        SANTOS'LA 4 MAÇ DAHA OPSİYONA YAKLAŞTI

        Fernando Santos'un 9 maçın 7'sinde şans verdiği Ghezzal, ligde Pendikspor (45'), Sivasspor (85'), Trabzonspor (90'), kupada ise Eyüpspor (90') maçlarında 45 dakikanın üzerinde şans buldu. 31 yaşındaki futbolcu, ligdeki Kayserispor ile kupadaki Antalyaspor maçlarında sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kaldı.

        KADRO DIŞINDAN DÖNDÜ, 2.2 MİLYON EURO KAZANIYOR

        11 Aralık'ta Eric Bailly, Aboubakar, Rosier ve Onana ile kadro dışı bırakılsa da 30 Aralık'ta takıma geri dönen Ghezzal, bu sezon 21 resmi maçta görev alırken 1 gol, 4 asist üretti. Senelik bonuslar hariç 2.2 milyon Euro kazanan Ghezzal'in 20 resmi maçta en az 45'er dakika süre alması halinde sözleşmesi aynı şartlarda bir yıl daha uzayacak.

        SON 10 MAÇI KALDI

        Ghezzal'in şu anda 45 dakika üstünde 10 maçı bulunuyor. Yönetim, devam etmek istemediği Ghezzal için bu maddeyi Santos'a da iletirken kararı Portekizli hocaya bıraktı. Santos, vereceği süreye göre Ghezzal'in de Beşiktaş'taki kaderini çizecek.

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