Finike'de başarılı öğrenciler ödüllendirildi
Antalya'nın Finike ilçesinde Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Antalya'nın Finike ilçesinde Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Öğrenciler, okul müdürleri ve aileleriyle Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik'i ziyaret etti.
Çelik, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti ve onlara çeşitli hediyeler verdi.
Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehtap Gökdemir de yer aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.