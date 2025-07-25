Finike'de başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Çelik, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti ve onlara çeşitli hediyeler verdi.

Öğrenciler, okul müdürleri ve aileleriyle Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik'i ziyaret etti.

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