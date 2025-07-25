Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne başvurular sürüyor

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Ulusal Yarışma kategorilerine başvurular devam ediyor.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 24 Ekim-2 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde farklı kategorilerde filmler yarışacak.

Yarışmaya, Türkiye'de halka açık, ticari gösterimi yapılmamış ve yurt içinde bir festivale katılmamış Türkiye yapımı filmler başvurabilecek.

Başvurular, Ulusal Uzun Metraj, Ulusal Kısa Film, Ulusal Belgesel Film ve Sinema Okulları Öğrenci Filmleri kategorilerinde kabul edilecek.

Festivalin internet sitesi üzerinden yapılan ve 14 Temmuz'da başlayan başvurular, 22 Ağustos'a kadar devam edecek.