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        Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne başvurular sürüyor

        Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Ulusal Yarışma kategorilerine başvurular devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 14:23 Güncelleme: 25.07.2025 - 14:23
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        Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne başvurular sürüyor
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        Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Ulusal Yarışma kategorilerine başvurular devam ediyor.

        Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 24 Ekim-2 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde farklı kategorilerde filmler yarışacak.

        Yarışmaya, Türkiye'de halka açık, ticari gösterimi yapılmamış ve yurt içinde bir festivale katılmamış Türkiye yapımı filmler başvurabilecek.

        Başvurular, Ulusal Uzun Metraj, Ulusal Kısa Film, Ulusal Belgesel Film ve Sinema Okulları Öğrenci Filmleri kategorilerinde kabul edilecek.

        Festivalin internet sitesi üzerinden yapılan ve 14 Temmuz'da başlayan başvurular, 22 Ağustos'a kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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