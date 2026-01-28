Antalya'da iki gündür kayıp çocuk için arama çalışması başlatıldı
Antalya'nın Aksu ilçesinde 2 gündür haber alınamayan 10 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.
Antalya'nın Aksu ilçesinde 2 gündür haber alınamayan 10 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.
Aksu ilçesi Murtuna Mahallesi'nde yaşayan Ali Biçer, pazartesi günü öğlen evden ayrıldıktan sonra dönmedi.
Ailesinin kendi imkanlarıyla yaptığı aramalardan sonuç alamaması üzerine durumu jandarmaya bildirdi. İhbarın ardından bölgede jandarma ve AFAD ekipleriyle mahalle sakinlerinin katılımıyla arama çalışması başlatıldı.
Ekipler, mahalle ve çevresindeki tarım alanları, seralar, boş araziler ve sulama kanallarında çalışma yürüttü.
Baba Utku Biçer, oğlunun pazartesi günü annesinin seradan eve döndüğü sırada evden ayrıldığını söyledi.
Oğlunun mont ve terliklerini alarak evden çıktığını belirten Biçer, "Şu ana kadar herhangi bir iz bulunamadı. Olay günü otobüste oğluma benzeyen bir çocuğun görüldüğü bilgisi var, bu ihtimal de değerlendiriliyor. Tek isteğimiz sağ salim bulunması." dedi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.