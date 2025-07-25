Antalya'da 3 orman yangını kontrol altında, 2'sine müdahale sürüyor (8)

'YOĞUNBİR RÜZGAR VAR'

Antalya'daki orman yangınlarıyla ilgili açıklama yapan Vali Hulusi Şahin, havanın sıcak ve kuru olduğunu, kuzeyden esen kuvvetli rüzgarın etkisiyle de çok sayıda yangının çıktığını belirterek, "Sabah saatlerinden beri bütün ekiplerimizle beraber mücadele ediyoruz. Manavgat'ta çıkan yangın söndürüldü. Alanya’da çıkan yangın söndürüldü. Muratpaşa Güzeloba Mahallemizde Lara bölgesinde çıkan yangın da kontrol altına alındı. Fakat Aksu'da şu anda bulunduğumuz mevkide Fatih Mahallesi ve Yurtpınar Mahallemizde çıkan yangın büyüme eğilimi gösteriyor. Şu anda Perge Antik Kenti'nin dış duvarlarına kadar ulaşmış vaziyette. Çünkü yoğun bir rüzgar var, aşırı sıcak var ve sıçrama, atlama yapıyor. Bu arada Gazipaşa ilçemizde de yine büyüme eğiliminde. Doğanca Mahallemizde bir yangın, yine mücadele ediyor ekiplerimiz. Biraz önce yine Manavgat'ta yeni bir yangın ihbarı aldık ama herhalde örtü yangın şeklinde, onunla da ekiplerimiz mücadele ediyor" dedi.

'HERHANGİ ÖLÜ, YARALIMIZ YOK'

Çok büyük alanlara sirayet eden yangınlar olmadığını aktaran Vali Şahin, "Fakat şehir merkezlerinde ve evlerin aralarında seraların bulunduğu bölgelerde olduğu için rahatsız eden, tehlike arz eden yangınlar oldu. Bazı evleri boşalttık. Birkaç evin zarar gördüğü bilgisine ulaştık. Seralarda zararlar söyleniyor. Yangın kontrol altına alındıktan sonra ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını tek tek yapacak. Herhangi ölü, yaralımız yok. Arkadaşlarımız sahada mücadeleyi devam ediyor, henüz Aksu'daki ve Gazipaşa'daki yangınlar kontrol altına alınmış değil" diye konuştu.