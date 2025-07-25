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        Antalya'da 3 orman yangını kontrol altında, 2'sine müdahale sürüyor (8)

        'YOĞUNBİR RÜZGAR VAR'Antalya'daki orman yangınlarıyla ilgili açıklama yapan Vali Hulusi Şahin, havanın sıcak ve kuru olduğunu, kuzeyden esen kuvvetli rüzgarın etkisiyle de çok sayıda yangının çıktığını belirterek, "Sabah saatlerinden beri bütün ekiplerimizle beraber mücadele ediyoruz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 14:02 Güncelleme: 25.07.2025 - 14:05
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        Antalya'da 3 orman yangını kontrol altında, 2'sine müdahale sürüyor (8)
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        'YOĞUNBİR RÜZGAR VAR'

        Antalya'daki orman yangınlarıyla ilgili açıklama yapan Vali Hulusi Şahin, havanın sıcak ve kuru olduğunu, kuzeyden esen kuvvetli rüzgarın etkisiyle de çok sayıda yangının çıktığını belirterek, "Sabah saatlerinden beri bütün ekiplerimizle beraber mücadele ediyoruz. Manavgat'ta çıkan yangın söndürüldü. Alanya’da çıkan yangın söndürüldü. Muratpaşa Güzeloba Mahallemizde Lara bölgesinde çıkan yangın da kontrol altına alındı. Fakat Aksu'da şu anda bulunduğumuz mevkide Fatih Mahallesi ve Yurtpınar Mahallemizde çıkan yangın büyüme eğilimi gösteriyor. Şu anda Perge Antik Kenti'nin dış duvarlarına kadar ulaşmış vaziyette. Çünkü yoğun bir rüzgar var, aşırı sıcak var ve sıçrama, atlama yapıyor. Bu arada Gazipaşa ilçemizde de yine büyüme eğiliminde. Doğanca Mahallemizde bir yangın, yine mücadele ediyor ekiplerimiz. Biraz önce yine Manavgat'ta yeni bir yangın ihbarı aldık ama herhalde örtü yangın şeklinde, onunla da ekiplerimiz mücadele ediyor" dedi.

        'HERHANGİ ÖLÜ, YARALIMIZ YOK'

        Çok büyük alanlara sirayet eden yangınlar olmadığını aktaran Vali Şahin, "Fakat şehir merkezlerinde ve evlerin aralarında seraların bulunduğu bölgelerde olduğu için rahatsız eden, tehlike arz eden yangınlar oldu. Bazı evleri boşalttık. Birkaç evin zarar gördüğü bilgisine ulaştık. Seralarda zararlar söyleniyor. Yangın kontrol altına alındıktan sonra ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını tek tek yapacak. Herhangi ölü, yaralımız yok. Arkadaşlarımız sahada mücadeleyi devam ediyor, henüz Aksu'daki ve Gazipaşa'daki yangınlar kontrol altına alınmış değil" diye konuştu.

        'YANGINA DAVETİYE ÇIKARAN BİR ORTAM'

        Vali Şahin, "Tam yangına davetiye çıkaran bir ortam. Hem kuru bir hava var hem rüzgar var hem de çok sıcak hava var. Böyle olduğu zaman zeminlerdeki kuru otlar, çeşitli malzemeler yangın açısından kibrit gibi ya da bir çıra gibi hazır hale geliyor. İnsan faaliyetini de bunun üzerine eklediğiniz zaman, birimiz izmarit atabilir ya da bir küçük faaliyet yapabilir. Bu bir sabotaj olmak zorunda değil. İnsan faaliyetleri de bu yangınların çıkışına sebebiyet veriyor. Her bir yangını bittikten sonra sebebini zamanı geriye sararak araştırıyoruz. Şu anda Güzeloba'yla ilgili bir gözaltımız var. Orada sabotaj değil, yapmış oldukları bir ateş neticesinde yangının çıktığı yönünde bilgiler var. Diğerleri ile ilgili böyle bir tespitimiz yok" dedi.

        GAZİPAŞA'DA 4 EV TAHLİYE EDİLDİ

        Diğer yandan Gazipaşa'ya bağlı Doğanca Mahallesi Değirmendere mevkisinde saat 11.30 sıralarında yerleşim yerlerine yakın noktada çıkıp, kızılçam ormanına sıçrayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangın bölgesine sevk edilen ekipler, hızla müdahaleye başladı. 4 helikopterin yanı sıra karadan da çok sayıda ekip çalışmalara katıldı. Yangının tehdit ettiği 4 evdeki 18 vatandaş tahliye edildi. Kaymakam Selami Korkutata, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu, müdahale çalışmalarını koordine etti. Yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar yoğun şekilde sürdürülüyor. Yangın bölgesinde ambulanslar da hazır bekletiliyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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