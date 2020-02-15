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Başkan Sözen Yılın Mutlu İlçesi Ödülünü aldı

İHA

Başkan Sözen Yılın Mutlu İlçesi Ödülünü aldı

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Yılın Mutlu İlçesi” ödülünü 14 Şubat gecesi İstanbul’da Crown Plaza Florya Oteli’nde düzenlenen ödül töreniyle aldı. Başkan Sözen, böylesine prestijli ve önemli bir ödüle layık görüldüğü için mutlu olduğunu belirterek, ödülü Manavgat halkı adına aldığını söyledi.
Manavgat Belediyesi, Türkiye çapında belediye, kamu ve özel kurumların 16 dalda başvuruların yapıldığı ve 100’ü aşkın projenin yarıştığı ATTRACTİON STAR AWARDS 2020 7. Eğlence ve Rekreasyon Ödülleri Yarışmasında “Yılın Mutlu İlçesi" ödülüne layık görülmüştü. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Yılın Mutlu İlçesi” ödülünü 14 Şubat gecesi İstanbul’da Crown Plaza Florya Oteli’nde düzenlenen ödül töreniyle aldı. Sözen, böylesine prestijli ve önemli bir ödüle layık görüldüğü için mutlu olduğunu belirterek, ödülü Manavgat halkı adına aldığını söyledi. Sözen’e ödülünü alırken eşi Hatice Sözen, Manavgat Belediyesi Etüd Proje Müdürü Gülbahar Budak ve Manavgat Belediyesi inşaat mühendisi İbrahim Tunç eşlik etti.

"Her ödülün sahibi Manavgat halkıdır"
Sözen, “Böylesine nezih bir ortamda bu akşamın bir parçası olmak bizim için de mutluluk verici. Bu akşam her zaman çalışmalarını kendimize örnek aldığımız ve duayenimiz olarak yorumladığımız kıymetli Yılmaz Büyükerşen hocamızın Eskişehir Belediyesi ile bu ödülü alıyor olmak bizim için gurur verici. Manavgat iddia ediyorum dünyanın en güzel kenti. Öyle bir kent düşünün ki, doğu, batı sınırı ırmak, ortasından ırmak geçen, aynı zamanda dünyanın en güzel sahiline sahip olan, 250 bin yatak kapasitesi ile turizmin en büyük kentlerinden ve tarihin beşiği bir kent. Kentimizin geleceği için umutlandıran bu ödülü almak bizim için gurur verici. Çalışma azmimiz bu ödülle bir kat daha arttı. Döndüğümüz zaman kentimize bir kat daha sarılarak hizmet edeceğiz. Bu ödülü bize lütfetmişler. Bu ödülü halkımız ve Manavgat’ta yaşayanlar olarak hak ediyor ve alıyoruz. Manavgat’a hizmet etmekten her zaman gurur duyduk. Manavgat sevginin hoşgörünün, kardeşliğin, birbirimizi hazmetme ve birbirimizi kabullenme noktasında bu duyguların üst ölçekte yaşandığı bir kent. Bunu da kentimizde yaşayan kıymetli hemşehrilerimize borçluyuz. Bu ödülü ekibimle beraber, sizinle yol yürüyen kadro ve ekiplerle bu yollar kat edilebiliyor. Sizi fark eden değerlerle güzelleşiyor. Manavgat’a gururla dönüp, herkese selamını götüreceğiz. Yıllardır kent halkımızın mutluluğu için pek çok çalışma yaptık. Bu çalışmalarımızın Türkiye çapında da takdir görmesi ve ödüllendirilmesi bizleri çok mutlu etti. Manavgat’ta aldığımız her ödülün gerçek sahibi Manavgat halkımızdır. Bize çalışma azmini, şevkini ve kararlılığını veren, Manavgat için hayallerimizi gerçekleştirmemize imkan veren halkımızdır. Teşekkürler Manavgat” dedi.

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