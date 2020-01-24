Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından 31 Ocak 2020’de yapılacağı duyurulan Antalya Havalimanı ihalesi ertelendiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, ihale kriterlerini karşılayamayan şirketlerin baskısıyla erteleme kararı alındı. Fakat, erteleme kararı sonrası ihale şartlarında değişim olup olmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

DHMİ Genel Müdürlüğü, Antalya Havalimanı’nın kapasitesinin artırılmasına yönelik ilave yatırımlarla iç ve dış hatlar, genel havacılık, CIP terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanması için ihaleye çıkacağını açıklamıştı.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda ihaleyi kazanan firmanın ek yatırımları yapacak, 2025’ten sonrada havalimanının işletmesini devralarak, 25 yıl boyunca işleteceği bilgisi yer almıştı.

Yurtiçinden ihaleye katılacak şirketlerin son 5 yılda, 3 yıl boyunca 15 milyon yolcu kapasiteli bir terminali işletme şartı vardı. Ayrıca yaklaşık bir milyar euro yatırım sonrasında kiralama bedeli üzerinde yarış olacağı ve kiralama bedelinin de yüzde 25’inin peşin tahsil edileceği ve havalimanı kapasitesinin artırılması için terminal, apron, taksi yolları, otoparklar, bina yapımı, yer hizmetleri alanlarında ilave çalışmalar yapılacağına dikkat çekilmişti.

35 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERDİ

Haber Aero’nun haberine göre, Antalya Havalimanı’nı büyütmek için yapılacak ihaleye mevcut işletmecileri Fraport ve TAV ortak gireceğini açıklamıştı. Öte yandan, diğer 4 firmanın da katılmak için dosya aldığı belirtiliyor.

İstanbul’dan sonra en fazla yolcu ağırlayan Antalya Havalimanı’nda 1 Ocak-22 Aralık tarihleri arasında dış hatlarda 28 milyon 385 bin, iç hatlarda 6 milyon 800 bin olmak üzere toplam 35 milyon 186 bin yolcuya hizmet verdi.

Antalya Havalimanı’nın 17 yıllığına işletmesini, 2007 yılında 3 milyar 197 milyon dolar teklif veren IC İçtaş-Alman Fraport AG ortaklığı kazanmıştı. İki yıl önce ise TAV Havalimanları, IC İçtaş şirketinin yüzde 49’luk hissesinin satın alarak, havalimanı işletmesine ortak olmuştu.