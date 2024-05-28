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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza, Antalya'ya geldi - Bitexen Antalyaspor Haberleri

        Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex, Antalya'ya geldi

        Antalyaspor'un anlaştığı Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza, Antalya'ya geldi. Alex'i havalimanında kulüp yetkilileri ve Antalyasporlu taraftarlar karşıladı. Taraftarlar meşaleler yakarak ve tezahüratlar yaparak Alex'e sevgi gösterisinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 22:15 Güncelleme: 28.05.2024 - 22:15
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        Bitexen Antalyaspor'un anlaştığı Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza, Antalya'ya geldi.

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        Alex'i Antalya Havalimanı CIP Salonu'nda kulübün Başkan Vekili Deniz Ali Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

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        Havalimanına gelen Antalyasporlu taraftarlar, yaktıkları meşaleler ve yaptıkları tezahüratlarla Alex'e sevgi gösterisinde bulundu.

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        Taraftarlara üçlü çektiren Alex, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir kere daha Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

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        Açıklamasına Türkçe "En büyük Antalyaspor" diye devam eden Alex, "Bundan sonra çalışmalarımıza bakacağız. Takıma iyi şeyler yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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        Alex, taraftarların sevgi gösterisi eşliğinde havalimanından ayrıldı.

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