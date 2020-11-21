Apple, 13 Ekim’de tanıttığı yeni iPhone serisi iPhone 12 modellerinin Türkiye fiyatları resmen belli oldu. iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinden oluşan iPhone 12 serisi fiyatları, Apple'ın internet sitesi üzerinden bugün açıklandı. Buna göre iPhone 12 modellerinde 9 bin 999 TL’den başlayan Türkiye fiyatları 19 bin 999 TL’ye kadar çıkıyor.
iPhone 12 ve iPhone 12 Pro için ön siparişler 27 Kasım'da alınmaya başlanacak. Bu iki modelin Türkiye'deki tüketicilere 4 Aralık itibariye sunulması planlanıyor. iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max modelleri için ise henüz resmi bir tarih açıklanmış değil.
Yeni iPhone’lar arasında en düşük fiyata sahip model olan 64 GB’lik iPhone 12 mini’nin satış fiyatı 9 bin 999 TL olarak duyurulurken, en yüksek fiyatlı iPhone 12 modeli olan 512 GB’lik iPhone 12 Pro Max için ise fiyat etiketi 16 bin 999 TL ile 19 bin 999 TL arasında değişiyor.
Apple’ın online mağazası üzerinde ön siparişe açılan iPhone 12 serisinde model model fiyatlar şu şekilde:
iPHONE 12 MİNİ FİYATLARI
|iPhone 12 mini
|Türkiye Fiyatı (TL)
|ABD Fiyatı ($)
|64 GB
|9999
|729
|128 GB
|10499
|779
|256 GB
|11499
|879
iPHONE 12 FİYATLARI
|iPhone 12
|Türkiye Fiyatı (TL)
|ABD Fiyatı ($)
|64 GB
|10999
|829
|128 GB
|11499
|879
|256 GB
|12499
|979
iPHONE 12 PRO FİYATLARI
|iPhone 12 Pro
|Türkiye Fiyatı (TL)
|ABD Fiyatı ($)
|128 GB
|14999
|999
|256 GB
|15999
|1099
|512 GB
|17999
|1299
iPHONE 12 PRO MAX FİYATLARI
|iPhone 12 Pro Max
|Türkiye Fiyatı (TL)
|ABD Fiyatı ($)
|128 GB
|16999
|1099
|256 GB
|17999
|1199
|512 GB
|19999
|1399
Bu arada Apple’ın iPhone 12 serisiyle birlikte kutu içerisinden çıkan kulaklık ve şarj adaptörü uygulamasına da son verdiğini de hatırlatalım.
iPhone 12 modellerinden herhangi birini alanlar, kutularını açtığında cihazla birlikte sadece Lightning kablosu ile karşılaşacaklar. Kulaklık ve şarj adaptörü için ise bu yüksek cihaz fiyatlarının üzerine ek bir masraf daha yapmak durumunda kalacaklar.
KILIFI İLE 1299 TL'Yİ BULUYOR
Apple'ın iPhone 12 modelleri ile birlikte tanıttığı kablosuz şarj özellikli MagSafe kılıflarının Türkiye fiyatları da açıklandı.
iPhone 12 modelleri için MagSafe özellikli Silikon Kılıfın fiyatı 499 TL olurken, deri kılıfın fiyatı ise 599 TL oldu. iPhone 12 modeleri içi MagSafe özellikli "Deri Zarf Kılıf"ın Türkiye fiyat ise 1299 TL olarak açıklandı.
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