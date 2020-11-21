Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Apple, 13 Ekim’de tanıttığı yeni iPhone serisi iPhone 12 modellerinin Türkiye fiyatları resmen belli oldu. iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinden oluşan iPhone 12 serisi fiyatları, Apple'ın internet sitesi üzerinden bugün açıklandı. Buna göre iPhone 12 modellerinde 9 bin 999 TL’den başlayan Türkiye fiyatları 19 bin 999 TL’ye kadar çıkıyor.

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro için ön siparişler 27 Kasım'da alınmaya başlanacak. Bu iki modelin Türkiye'deki tüketicilere 4 Aralık itibariye sunulması planlanıyor. iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max modelleri için ise henüz resmi bir tarih açıklanmış değil.

Yeni iPhone’lar arasında en düşük fiyata sahip model olan 64 GB’lik iPhone 12 mini’nin satış fiyatı 9 bin 999 TL olarak duyurulurken, en yüksek fiyatlı iPhone 12 modeli olan 512 GB’lik iPhone 12 Pro Max için ise fiyat etiketi 16 bin 999 TL ile 19 bin 999 TL arasında değişiyor.

Apple’ın online mağazası üzerinde ön siparişe açılan iPhone 12 serisinde model model fiyatlar şu şekilde:



iPHONE 12 MİNİ FİYATLARI

iPhone 12 mini Türkiye Fiyatı (TL) ABD Fiyatı ($) 64 GB 9999 729 128 GB 10499 779 256 GB 11499 879

iPHONE 12 FİYATLARI

iPhone 12 Türkiye Fiyatı (TL) ABD Fiyatı ($) 64 GB 10999 829 128 GB 11499 879 256 GB 12499 979







iPHONE 12 PRO FİYATLARI

iPhone 12 Pro Türkiye Fiyatı (TL) ABD Fiyatı ($) 128 GB 14999 999 256 GB 15999 1099 512 GB 17999 1299

iPHONE 12 PRO MAX FİYATLARI

iPhone 12 Pro Max Türkiye Fiyatı (TL) ABD Fiyatı ($) 128 GB 16999 1099 256 GB 17999 1199 512 GB 19999 1399

Bu arada Apple’ın iPhone 12 serisiyle birlikte kutu içerisinden çıkan kulaklık ve şarj adaptörü uygulamasına da son verdiğini de hatırlatalım.

iPhone 12 modellerinden herhangi birini alanlar, kutularını açtığında cihazla birlikte sadece Lightning kablosu ile karşılaşacaklar. Kulaklık ve şarj adaptörü için ise bu yüksek cihaz fiyatlarının üzerine ek bir masraf daha yapmak durumunda kalacaklar.

KILIFI İLE 1299 TL'Yİ BULUYOR

Apple'ın iPhone 12 modelleri ile birlikte tanıttığı kablosuz şarj özellikli MagSafe kılıflarının Türkiye fiyatları da açıklandı.

iPhone 12 modelleri için MagSafe özellikli Silikon Kılıfın fiyatı 499 TL olurken, deri kılıfın fiyatı ise 599 TL oldu. iPhone 12 modeleri içi MagSafe özellikli "Deri Zarf Kılıf"ın Türkiye fiyat ise 1299 TL olarak açıklandı.