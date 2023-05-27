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Aralarında 46 yaş olan çift aşkın sınırlarını yeniden sorgulatıyor

Iris ve Mohammed'in ilginç hikâyesi, aşkın sınırlarını yeniden sorgulatıyor. Aralarında 46 yaş olan çift, iki yıldır evli ve oldukça mutlu bir hayat sürüyor. Zaman zaman yaş farkından dolayı eleştiriye maruz kalsalar da evli çift, farkı önemsemediklerini belirtiyor.

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  • Aralarında 46 yaş olan çift aşkın sınırlarını yeniden sorgulatıyor

    İngiltere'de yaşayan 83 yaşındaki Iris ile 37 yaşındaki Mısırlı Mohamed ilk olarak bir Facebook grubunda tanıştı. 
  • Aralarında 46 yaş olan çift aşkın sınırlarını yeniden sorgulatıyor

    Aralarındaki kimya o kadar güçlüydü ki genç adam, sohbet etmeye başladıklarından birkaç hafta sonra Iris'e aşkını itiraf etti. Birkaç ay sonra Iris, onunla buluşmak için Kahire'ye uçtu.
  • Aralarında 46 yaş olan çift aşkın sınırlarını yeniden sorgulatıyor

    Iris'in uzun boylu, yakışıklı adama aşık olması çok uzun sürmedi. Bu duygu karşılıklıydı ve kalite müfettişi olarak çalışan Mohammed, Iris'le çok fazla vakit geçirdiği için işinden bile oldu.
  • Aralarında 46 yaş olan çift aşkın sınırlarını yeniden sorgulatıyor

    O dönemde 80 yaşında olan Iris, Mohammed'e yaptığı ziyaret sırasında 70 yaşındaki annesi ile de tanıştı.
  • Aralarında 46 yaş olan çift aşkın sınırlarını yeniden sorgulatıyor

    Aralarındaki hatırı sayılır yaş farkı bazılarının kaşlarını kaldırsa da ikili birbirlerine derinden aşık oldukları konusunda ısrar ediyor. Mohammed, '' Aşk, yaş veya ülkeler arasında herhangi bir fark bilmez. Iris beni seçti, ben de Iris'i seçtim.''
  • Aralarında 46 yaş olan çift aşkın sınırlarını yeniden sorgulatıyor

    Iris'in Mohammed'den 19 ve 18 yaş büyük iki oğlu ise ilişkiyle ilgili bazı endişelere sahip olsa da Iris, genç adamın parasının peşinde olmadığı konusunda ısrar ediyor. 
  • Aralarında 46 yaş olan çift aşkın sınırlarını yeniden sorgulatıyor

    Bu açıdan bakıldığında Iris'in zengin bir kadın olmadığını söyleyebiliriz çünkü kendisi emekli bir temizlik işçisi. Aralarında 46 yaş olan çift, ikinci evlilik yıl dönümlerini yeni kutladı.

    Detaylar BrightSide'dan alınmıştır. Fotoğraflar Iris Jones Facebook'tan servis edilmiştir.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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