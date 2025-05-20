Habertürk'ten Reşit Özet'in haberine göre; İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, İstanbul'da villa satın aldı.

Arda Güler'in Beykoz Acarkent'ten satın aldığı 5 katlı villa için 3 milyon dolar (116 milyon 579 bin TL) ödedi.

20 yaşındaki Arda Güler, 1000 metrekare olan villası için de 2 milyon dolarlık (77 milyon 720 bin TL) tadilat yaptıracak.