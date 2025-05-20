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        Haberler Magazin Arda Güler, 120 milyon TL değerinde villa aldı - Magazin haberleri

        Arda Güler, 3 milyon dolara villa aldı

        Real Madrid'de oynayan milli futbolcu Arda Güler'in, Beykoz'dan 3 milyon dolar (116 milyon 579 bin TL) değerinde lüks bir villa satın aldığı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 12:48 Güncelleme: 20.05.2025 - 12:59
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        3 milyon dolara villa aldı
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        Habertürk'ten Reşit Özet'in haberine göre; İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, İstanbul'da villa satın aldı.

        Arda Güler'in Beykoz Acarkent'ten satın aldığı 5 katlı villa için 3 milyon dolar (116 milyon 579 bin TL) ödedi.

        20 yaşındaki Arda Güler, 1000 metrekare olan villası için de 2 milyon dolarlık (77 milyon 720 bin TL) tadilat yaptıracak.

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        Arda Güler ve ailesi.

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