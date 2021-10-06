Ardahan ve Kars'a mevsimin ilk karı düştü 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, gecenin ilerleyen saatlerinde yerini karla karışık yağmur ve kara bıraktı.

Cadde ve sokaklarda park halindeki araçların üstü karla kaplandı.

Kar yağışı, Göle ilçe merkezinde de etkili oldu.

KARS'IN SARIKAMIŞ İLÇESİ DE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı. Kristal kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, Sarıkamış'ta da kendini gösterdi. Dün akşam başlayan kristal kar yağışı bir anda etrafı beyaza bürüdü. Giderek artan ve lapa lapa yağan kar, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.