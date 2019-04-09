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Arılar tarafından sokulan talihsiz köpekler

Giriş: 09.04.2019 - 10:47 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Köpeklerde arı sokması tüylü dostlarımız biraz acılı bir tecrübe. Köpek sahibi olanlardan bilen vardır mutlaka ancak hiç arı sokmuş bir köpek görmüş müydünüz?

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    Arı tarafından sokulmanın acı verici olduğunu pek çoğumuz biliyoruz. 

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    Tabii ki arılar sadece tehdit anında iğnesini kullanıyor. Bal arısı olarak bildiğimiz arı türleri ve bazı türler, birini soktuktan veya iğnesini düşürdükten sonra ölüyor. 

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    Fakat dost canlısı tüylü dostlarımız bunu bilmediği için arılarla oyun oynadığını zannederken acı dolu tecrübeler yaşayabiliyor. 

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    Şişen patiler, burunlar ortaya biraz komik biraz da hüzünlü görüntüler ortaya çıkarıyor. 

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    İşte o kareler...

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