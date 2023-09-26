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        Haberler Yaşam Arin Gölü'nün renkli misafirleri

        Arin Gölü'nün renkli misafirleri

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan ve 14 kilometrekare alana sahip olan Arin Gölü'nün renkli misafirleri flamingolar vatandaşların ilgi odağı oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 12:22 Güncelleme: 26.09.2023 - 12:22
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        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan kuş cenneti olarak bilinen Arin Gölü, yaklaşık 200'e yakın kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

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        Van Gölü'nün batısında, Süphan Dağı eteklerinde sodalı göl olarak da bilinen ve 14 kilometrekare alana sahip olan Arin Gölü, bölgenin önemli sulak alanlarından birini oluşturuyor.

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        Her yıl İran'ın Urmiye Gölü'nden gelerek Arin Gölü'nde konaklayan flamingolar (allı turna), görüntüleriyle hayran bırakıyor.

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        İlhami Atalay isimli vatandaş, "Burada yüzlerce kuş bulunuyor ama en çok ilgimizi çeken flamingolar. Keşke yaz kış hiç gitmeseler. Biz evden adımımızı dışarı attığımız zaman hep gözümüz kulağımız gölde. Onlara o kadar alıştık" dedi.

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        #Arin Gölü
        #bitlis
        #haberler
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