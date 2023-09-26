Arin Gölü'nün renkli misafirleri

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İlhami Atalay isimli vatandaş, "Burada yüzlerce kuş bulunuyor ama en çok ilgimizi çeken flamingolar. Keşke yaz kış hiç gitmeseler. Biz evden adımımızı dışarı attığımız zaman hep gözümüz kulağımız gölde. Onlara o kadar alıştık" dedi.