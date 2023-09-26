Arin Gölü'nün renkli misafirleri
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan ve 14 kilometrekare alana sahip olan Arin Gölü'nün renkli misafirleri flamingolar vatandaşların ilgi odağı oldu
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan kuş cenneti olarak bilinen Arin Gölü, yaklaşık 200'e yakın kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
Van Gölü'nün batısında, Süphan Dağı eteklerinde sodalı göl olarak da bilinen ve 14 kilometrekare alana sahip olan Arin Gölü, bölgenin önemli sulak alanlarından birini oluşturuyor.
Her yıl İran'ın Urmiye Gölü'nden gelerek Arin Gölü'nde konaklayan flamingolar (allı turna), görüntüleriyle hayran bırakıyor.