Arin Gölü'nün çekilmesiyle liman kalıntıları ortaya çıktı
Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan ve 'kuş cenneti' olarak bilinen Arin Gölü'nün çekilmesiyle liman kalıntıları ortaya çıktı
Giriş: 04.01.2024 - 10:37 Güncelleme: 04.01.2024 - 11:33
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İklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle giderek su seviyesi düşen Arin Gölü’nde liman kalıntısı ortaya çıktı.
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Onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan ve doğasıyla ziyaretçilerini adeta mest eden Arin Gölü'ndeki su seviyesinin giderek düşmesi vatandaşları endişelendiriyor.
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Ünal Emen isimli vatandaş, Arin Gölü’nün kuş cenneti olduğunu belirterek, "Burada 200'e yakın kuş türü barınıyor.