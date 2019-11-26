Salı sabahı erken saatlerde 6,4 büyüklüğünde depremle sarsılan Arnavutluk'ta halk sokakta.
ABD Jeoloji Araştırma Kurumu'nun açıkladığına göre merkez üssü, başkent Tiran'ın 30 kilometre kuzeybatısı olan deprem, yerin 20 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Depremde şu ana kadar ölenlerin sayısı 4, yaralılarınki ise 150 olarak açıklandı. Ölenlerden birisinin sarsıntı sırasında kendisini balkondan aşağı attığı belirlendi.
Çöken binalarda arama kurtarma çalışmaları sürerken, devam eden artçı şoklar nedeniyle halka hasarlı evlere girmeme çağrısı yapıldı.
Eylül ayında Thumane bölgesini vuran depremde yüzlerce bina hasar görmüştü.
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