Artuklu Sarayı'na açılan kapı ortaya çıkarıldı

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Tabii günümüzde kapı kısmen yıkılmış, saraya açılan bir kapı olduğu için önemli bir kapıdır. Bu kapının güney tarafında yaptığımız kazılarda üzerinde haç motiflerinin olduğu bir lento taşına denk geldik. Mermer malzemeden yapılmış bir kapının lentosu, saraya açılan kapının lentosu olma ihtimali çok yüksek ve üzerindeki süslemelerden de bu lento taşının Roma dönemine ait olduğunu anlıyoruz" diye konuştu.