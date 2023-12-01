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        Artvin'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor

        Artvin'de kaçakçılık olaylarında 9 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 13:30 Güncelleme: 01.12.2023 - 13:34
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        Artvin'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor
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        Artvin'de kaçakçılık olaylarında 9 kişi hakkında işlem yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kasımda gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı 2 bin 30 paket sigara, 3 elektronik sigara, 310 paket sarmalık sigara tütünü, 92 litre kaçak içki ile 28 kilogram bal ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 9 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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