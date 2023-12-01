Artvin'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor

Artvin'de kaçakçılık olaylarında 9 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kasımda gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı 2 bin 30 paket sigara, 3 elektronik sigara, 310 paket sarmalık sigara tütünü, 92 litre kaçak içki ile 28 kilogram bal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

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