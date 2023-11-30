Artvin'de heyelan nedeniyle inşaat halindeki ev ile otomobil zarar gördü

Artvin'in Arhavi ilçesinde heyelan nedeniyle inşaat halindeki bir ev ile otomobilde zarar oluştu.

İlçeye bağlı Yolgeçen köyünde yamaçtan kopan toprak kütlesi, Volkan Erkan'a ait 3 katlı ev inşaatı ile Mustafa Gaz'a ait park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Heyelanda otomobilin tamamı, binanın ise bir kısmı toprak altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarmanın heyelan riskinin devam etmesi nedeniyle güvenlik önlemi aldığı bölgede, AFAD ekipleri hasar tespit çalışması yaptı.

Öte yandan, toprak altındaki otomobili çıkarma çalışmasına yarın başlanacağı bildirildi.

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