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        Artvin'de heyelan nedeniyle inşaat halindeki ev ile otomobil zarar gördü

        Artvin'in Arhavi ilçesinde heyelan nedeniyle inşaat halindeki bir ev ile otomobilde zarar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 17:33 Güncelleme: 30.11.2023 - 17:42
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        Artvin'de heyelan nedeniyle inşaat halindeki ev ile otomobil zarar gördü
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        Artvin'in Arhavi ilçesinde heyelan nedeniyle inşaat halindeki bir ev ile otomobilde zarar oluştu.

        İlçeye bağlı Yolgeçen köyünde yamaçtan kopan toprak kütlesi, Volkan Erkan'a ait 3 katlı ev inşaatı ile Mustafa Gaz'a ait park halindeki otomobilin üzerine düştü.

        Heyelanda otomobilin tamamı, binanın ise bir kısmı toprak altında kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Jandarmanın heyelan riskinin devam etmesi nedeniyle güvenlik önlemi aldığı bölgede, AFAD ekipleri hasar tespit çalışması yaptı.

        Öte yandan, toprak altındaki otomobili çıkarma çalışmasına yarın başlanacağı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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