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        Artvin'de karaya oturan yük gemisi sahilde bekletiliyor

        Artvin'in Hopa ilçesinde dün karaya oturan yük gemisi, dalgaların etkisini yitirmesiyle çekilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 13:21 Güncelleme: 28.11.2023 - 13:27
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        Artvin'de karaya oturan yük gemisi sahilde bekletiliyor
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        Artvin'in Hopa ilçesinde dün karaya oturan yük gemisi, dalgaların etkisini yitirmesiyle çekilecek.

        Hopa açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturan, 13 kişilik mürettebatı sorunsuz tahliye edilen Palau bandıralı "FR Pearl" adlı kuru yük gemisi kıyıda bekletiliyor.

        Yetkililer, geminin dalgaların etkisini tamamen yitirmesinin ardından sahilden çekileceğini bildirdi.

        Öte yandan vatandaşların yük gemisini görmek için deniz kıyısına geldiği ve cep telefonuyla çekim yaptığı gözlendi.

        Geminin dün sabah saatlerinde karaya oturmasının ardından AFAD, Sahil Güvenlik, AKUT, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerince çalışma başlatılmıştı. 6'sı Türk, 5'i Azerbaycanlı, 2'si Endonezyalı olmak üzere 13 kişilik mürettebat, gemiyle kara arasında kurulan zipline (iki nokta arasında çelik halatlar ve makara üzerinden, kullanıcıların emniyet kemeriyle bir noktadan diğer noktaya kayması) sistemiyle kıyıya çıkarılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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