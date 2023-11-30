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        Karaya oturan kuru yük gemisi için 2 kurtarma seçeneği

         ARTVİN'inHopailçesi açıklarında fırtınada sürüklenip karaya oturan kuru yük gemisi için kurtarma operasyonu alternatifleri belli oldu. Ağır hasar alan alt kısmı uzman ekipçe onarılması öngörülen gemi, römorkörlerle bulunduğu yerden çekilecek. Onarımı yapılamaması halinde ise geminin parçalanarak taşınması düşünülüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 15:38 Güncelleme: 30.11.2023 - 15:40
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        Karaya oturan kuru yük gemisi için 2 kurtarma seçeneği
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         ARTVİN'inHopailçesi açıklarında fırtınada sürüklenip karaya oturan kuru yük gemisi için kurtarma operasyonu alternatifleri belli oldu. Ağır hasar alan alt kısmı uzman ekipçe onarılması öngörülen gemi, römorkörlerle bulunduğu yerden çekilecek. Onarımı yapılamaması halinde ise geminin parçalanarak taşınması düşünülüyor.

        Doğu Karadeniz´de, 27 Kasım´da Esenyalı Gemi İşletmeciliği´ne ait Palau bandıralı `FR Pearl´ adlı kuru yük gemisi, Gürcistan'ın Batum Limanı'na yükünü boşalttıktan sonra boş olarak dönerken, etkili olan fırtına nedeniyle Hopa açıklarına demirledi. Şiddetini artıran fırtınada sürüklenen gemi, liman yakınlarında sahilde karaya oturdu. Alt kısmında hasar alan gemide mahsur kalan 6'sı Türk, 5'i Azerbaycanlı, 2'si Endonezyalı olmak üzere toplam 13 mürettebat; AFAD, Sahil Güvenlik, AKUT, polis, itfaiye ekiplerince gemiyle kara arasında kurulan makaralı çelik halat sistemiyle kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan gemi personeli, güvenli alana alınıp, bölgede bekleyen sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı kontrolden geçirildi.

        GEMİ İÇİN 2 KURTARMA SEÇENEĞİ

        Bölgede hala dalgalar oluşurken, hava koşullarının normale dönmesiyle alt kısmı ağır hasar alan kuru yük gemisi için kurtarma operasyonu planlanıyor. Uzmanların incelemelerinin sürdüğü gemi için iki alternatif üzerinde duruluyor. Geminin hasarlı kısmı tamir edilerek römorkörlerle güvenli bölgeye çekilmesi düşünülüyor. Eğer onarım yapılamazsa, geminin kıyıda parçalara ayrılması planlanıyor. Bölgedeki vatandaşlar da ekiplerin çalışmalarını ilgiye izliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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