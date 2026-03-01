Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Haberleri

        MEMLEKET SOFRASI - Laz böreği

        YUSUF OKUR - Doğu Karadeniz'in lezzetlerinden Hopa Laz böreği, geleneksel yapım yöntemiyle ağızları tatlandırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 11:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        MEMLEKET SOFRASI - Laz böreği

        YUSUF OKUR - Doğu Karadeniz'in lezzetlerinden Hopa Laz böreği, geleneksel yapım yöntemiyle ağızları tatlandırıyor.

        Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla, Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Hopa Laz böreği"nin yapımı anlatıldı.

        Doğal güzellikleri kadar yöresel lezzetleriyle de adından söz ettiren Artvin, Laz böreği ile yaklaşık 2 asırlık geleneği yaşatıyor.

        Şerbetsiz ve karabiber kullanılarak yapılmasıyla dikkati çeken Laz böreği, Doğu Karadeniz'de en çok tercih edilen tatlılar arasında yer alıyor.

        Laz böreğinin tarifini AA muhabirine anlatan Hopa Kadın Kooperatifinin kurucu üyelerinden Necla Algür, Artvin'in zengin bir yemek kültürüne sahip olduğunu söyledi.

        Algür, ismi börek olmasına rağmen damakları tatlandıran Laz böreğinin muhallebisi ile ön plana çıktığını belirterek, "Yufkamızı baklava yufkasından elde edip altına üç tane, üzerine de beş tane olacak şekilde koyuyoruz. Karabiberli tek tatlıdır. Diğer Laz böreklerinde karabiber yoktur, bizim yaptığımız Laz böreğinde vardır. Şerbetsiz ve daha hafif olur." dedi.

        Kooperatif çatısı altında üretim yapan kadınlardan Yeşim Koyuncu da Laz böreği hamurunun mümkün olduğu kadar ince açılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

        Hopa Laz böreğinin yapımı için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

        Malzemeler (1 tepsi)

        Hamur yapımı için malzemeler:

        • 1 yumurta
        • 3 su bardağı un
        • Yarım su bardağı sıvı yağ
        • 1 tatlı kaşığı tuz
        • Yeteri kadar tuz

        Muhallebi yapımı için malzemeler:

        • 3,5 litre süt
        • 2 su bardağı un
        • 2 su bardağı toz şeker
        • 4 kaşık yoğurt
        • 4 yumurta
        • 1 çay kaşığı karabiber
        • 500 gram tereyağı

        Hamur ve muhallebinin hazırlanışı:

        1. Derin bir kap içerisinde yumurta, un, sıvı yağ, tuz ve su eklenip yoğrularak ele yapışmayan kıvamda hamur hazırlanır.

        2. Hamur 8 eşit parçaya bölünerek yaklaşık 15 dakika dinlendirilir.

        3. Oklava ile baklava yufkası inceliğinde açılan hamurlar tepsinin altına 3, muhallebinin üzerine de 5 olacak şekilde 8 adet olarak hazırlanır.

        4. Tencereye konulan süte un ve şeker eklenerek karıştırılır.

        5. Orta ateşte kıvam alana kadar karıştırılan muhallebi, 15-20 dakika pişirilir.

        6. Bir kasede çırpılan 4 yumurta ile 4 kaşık yoğurt muhallebiye eklenerek karıştırılır.




        Yapılışı

        1. Daha önce açılan üç yufka eritilmiş tereyağı ile yağlanan tepsiye serilir.

        2. Hamurların üzerine muhallebi dökülür, üzerine eritilmiş tereyağı ve karabiber eklenerek fırına verilir.

        3. Muhallebi fırında karamelize olana kadar pişirilir.

        4. Fırından çıkarılan tepsideki muhallebi üzerine, aralarına eritilmiş tereyağı sürülerek 5 yufka daha eklenir.

        5. Üzerine bol tereyağı sürülen Laz böreği, üzeri kızarana kadar fırına verilerek 10 dakika daha pişirilir.

        6. Fırından çıkarılıp soğutulduktan sonra dilimlenerek servis edilir.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        Trump İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        Trump İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Yüz gerdirme faciası! "İhmaller var"
        Yüz gerdirme faciası! "İhmaller var"
        İzmir'de bir kadın eski tarafından otomobille ezildi
        İzmir'de bir kadın eski tarafından otomobille ezildi
        Yazarlardan Lucas Torreira'ya büyük övgü!
        Yazarlardan Lucas Torreira'ya büyük övgü!
        İki iş yerine saldırıda 14 yaşındaki şüpheli: Husumetim vardı!
        İki iş yerine saldırıda 14 yaşındaki şüpheli: Husumetim vardı!
        17 yıl sonra yeni suçlama
        17 yıl sonra yeni suçlama
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        "Her yerde kırmızı kart!"
        "Her yerde kırmızı kart!"
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        "Biraz cimriyim"
        "Biraz cimriyim"
        Yazarlar yorumladı: Ligin kaderini Beşiktaş belirleyecek!
        Yazarlar yorumladı: Ligin kaderini Beşiktaş belirleyecek!

        Benzer Haberler

        Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'nden karla mücadeleye destek
        Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'nden karla mücadeleye destek
        Artvin'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı" yapıl...
        Artvin'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı" yapıl...
        Artvin'in Yusufeli ilçesinde heyelan
        Artvin'in Yusufeli ilçesinde heyelan
        Artvin'de otomobil, TIR'a çarptı; 2 ölü, 1 yaralı
        Artvin'de otomobil, TIR'a çarptı; 2 ölü, 1 yaralı
        Artvin'de park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        Artvin'de park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        Artvin'de otomobil park halindeki tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
        Artvin'de otomobil park halindeki tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı