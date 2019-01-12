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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Asena Atalay, önceki gece Bebek'te bulunan bir mekanda görüntülendi. Gecenin geç saatlerinde yalnız başına mekana gelen Atalay, gazetecileri görünce koşar adım kapıya yöneldi. Flaşların patlaması ile keyfi kaçan Atalay, mekandan sabaha karşı ayrıldı.