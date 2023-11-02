Asgari ücret zammı için tahminler netleşiyor! 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Asgari ücrete ne kadar, yüzde kaç zam gelecek? Enflasyon verilerinin peş peşe gelmesi ve Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte çalışanlar ve işverenler bu sorunun cevabını araştırıyor. Asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan kritik enflasyon açıklaması geldi. İşte Ocak 2024 asgari ücret zammında son tahminler...
Asgari ücret 2024 Ocak zammı öncesi geri sayım sürüyor. Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda zam oranı belli olacak. Komisyon öncesinde tahminler netleşiyor. Özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sözleri tahminlere ışık tutuyor. Peki, asgari ücrete en kadar, kaç TL zam yapılacak? İşte asgari ücret zammında öne çıkan tahminler...
BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmeleri öncesi işverenlere mesaj verdi. "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" diyen Işıkhan, yıl sonunda asgari ücret üzerinde bu yükü hafifletmenin önemli bir gündemleri olduğunu söyledi.
2024 OCAK AYI ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret zammı Aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımı ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında belirlenmektedir. Hatırlanacağı gibi Temmuz ayı ara zammında net asgari ücret 8 bin 506 liradan, 11 bin 402 TL'ye yükseltilmişti.
Ekonomi çevreleri tarafından 6 aylık artış oranı tahmini yüzde 40 civarında olması bekleniyor. Bakan Işıkhan'ın "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" açıklaması göz önünde tutulduğunda asgari ücret zammıyla ilgili yüzde 40 oranında zam gelmesi ihtimali üzerinde duruluyor.
Asgari ücrete yüzde 40 oranında zam yapılması halinde asgari ücret 15 bin 962 liraya yükselmiş olacak. Hemen belirtleim ki, kesin oran Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda alınacak kararla netleşecek.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Asgari ücret tespit komisyonunun toplantı tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak. Asgari ücret tespit komisyonu Hükümetten 5 temsilci, İşveren Sendikası’ndan 5 temsilci ve İşçi Sendikası’ndan 5 temsilci olmak üzere toplam 15 kişi ile bir araya geliyor. Asgari Ücret tespit komisyonu toplantılarının Aralık ayında başlaması bekleniyor.