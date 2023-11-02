Haberler Ekonomi Merak Edilenler ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Bakan'dan net mesaj! Asgari ücret zammı için tahminler netleşiyor! 2024 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? - Merak Edilenler Haberleri

Asgari ücret zammı için tahminler netleşiyor! 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar, yüzde kaç zam gelecek? Enflasyon verilerinin peş peşe gelmesi ve Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte çalışanlar ve işverenler bu sorunun cevabını araştırıyor. Asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan kritik enflasyon açıklaması geldi. İşte Ocak 2024 asgari ücret zammında son tahminler... Habertürk Giriş: 02.11.2023 - 17:07 Güncelleme: 02.11.2023 - 17:07 facebook

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Asgari ücret 2024 Ocak zammı öncesi geri sayım sürüyor. Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda zam oranı belli olacak. Komisyon öncesinde tahminler netleşiyor. Özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sözleri tahminlere ışık tutuyor. Peki, asgari ücrete en kadar, kaç TL zam yapılacak? İşte asgari ücret zammında öne çıkan tahminler...

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BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aralık ayı başında yeni asgari ücreti belirlemek için komisyonun toplanacağını hatırlatarak, “Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz” dedi. Işıkhan, birinci dereceye yükselen memurlara 3600 ek gösterge düzenlemesini de hayata geçireceklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmeleri öncesi işverenlere mesaj verdi. "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" diyen Işıkhan, yıl sonunda asgari ücret üzerinde bu yükü hafifletmenin önemli bir gündemleri olduğunu söyledi.