Yüksek Seçim Kurulu, 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu ile kurulmuş, 26 Nisan 1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda da yer almıştır. 5545 sayılı Kanunla getirilen esaslar, bu Kanunla da korunmuş, Kanun'un 9. ve 10. maddesi; 5545 sayılı Kanun'un 57. ve 58. maddeleriyle aynı içerikte düzenlenmiştir.

ASİL ÜYE NE DEMEK?

Bir parti, dernekte ya da kurulda söz hakkı olan üye anlamına gelir.

YÜKSEK SEÇİM KURULU ASİL ÜYELERİ NE DEMEK?

Sandık kurulları, 1 başkan, 6 asil ve 6 yedek üyeden oluşur. Sandık kurallarının kimlerden oluşturulacağı 298 sayılı Kanun'da tarif edilmiştir. Elektronik ortamda alınan bu veriler SEÇSİS'e işlenir ve sandık kurulunun 6 üyesinin 5 tanesi siyasi partiler tarafında n belirlenmiş olur. Sandık kurulunun, ikamet ettikleri muhtarlığın seçmen listelerindeki isimleri karşısına sistem tarafından otomatik olarak şerh düşülmekte ve sadece görevli oldukları sandıklarda oy kullanmaları sağlanmaktadır.