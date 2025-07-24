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        Haberler Objektife Takılanlar Aşk sorusu, Athena Gökhan'ı kaçırdı: Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşadığı iddia edilmişti

        Aşk sorusu, Athena Gökhan'ı kaçırdı

        Oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşadığı iddia edilen Gökhan Oğuz, gazetecilerin sorularına yanıt vermekten kaçındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 09:04 Güncelleme: 24.07.2025 - 09:04
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        Aşk sorusu kaçırdı
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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; geçtiğimiz günlerde Londra'da hayranları tarafından görüntülenen Farah Zeynep Abdullah ile Gökhan Özoğuz çiftinden Özoğuz, önceki gece Bebek'te objektiflere yansıdı.

        Ünlü şarkıcı, Farah Zeynep Abdullah ile Londra'da birlikte görüntülenmelerini soran muhabirlere; "Ne ne?" diye cevap verdi. Özoğuz, "İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusuna ise; "Öpüyorum arkadaşlar" diyerek, yoluna devam etti.

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