Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; geçtiğimiz günlerde Londra'da hayranları tarafından görüntülenen Farah Zeynep Abdullah ile Gökhan Özoğuz çiftinden Özoğuz, önceki gece Bebek'te objektiflere yansıdı.

Ünlü şarkıcı, Farah Zeynep Abdullah ile Londra'da birlikte görüntülenmelerini soran muhabirlere; "Ne ne?" diye cevap verdi. Özoğuz, "İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusuna ise; "Öpüyorum arkadaşlar" diyerek, yoluna devam etti.